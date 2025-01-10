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В Минской области в 2025-м планируют высадить почти 30 тыс. деревьев и кустарников

10 января 2025 13:54
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Комфорт и эстетический вид. Жители Минской области присоединились к благоустройству населенных пунктов. Задача – создать (а где надо – поддержать) комфортную, безопасную, современную среду. Внимание не только улицам, но и дворам. Эстетический вид должны приобрести и магистрали, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области в 2025-м планируют высадить почти 30 тыс. деревьев и кустарников-2

Особое внимание – озеленению. Так, например, в населенных пунктах Минской области планируется высадить более 17 тысяч деревьев и 12 тысяч кустарников. В Несвиже также уже разработан масштабный проект по благоустройству территории. 

Пока центром работ станет прихрамовая территория за костелом Божьего Тела. А это более 2 гектаров земли. Здесь появится большая парковка для автомобилей и туристических автобусов, амфитеатр, красивые пешеходные зоны, аллея скульптур и многое другое.

В Минской области в 2025-м планируют высадить почти 30 тыс. деревьев и кустарников-4

Михаил Афанасик, заместитель председателя Несвижского райисполкома:
Мы там предусматриваем в каждом городке сделать зоны отдыха молодежи. Это спортивные воркаут-площадки, детские игровые площадки, стадионы в школах отремонтировать. Для того чтобы создать зоны такой локализации молодежи, где можно отдохнуть с детьми. В первую очередь, это будет сделано в трех агрогородках. И если у нас получится, то мы эту сеть работ более широко сделаем.

Также составлена и утверждена программа асфальтирования местных автомобильных дорог. На эти работы в районе предусмотрено 3,5 миллиона рублей. Здесь отремонтируют и заасфальтируют более 24 километров дорог.

# Год благоустройства # Михаил Афанасик

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