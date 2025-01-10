В Минской области в 2025-м планируют высадить почти 30 тыс. деревьев и кустарников

Комфорт и эстетический вид. Жители Минской области присоединились к благоустройству населенных пунктов. Задача – создать (а где надо – поддержать) комфортную, безопасную, современную среду. Внимание не только улицам, но и дворам. Эстетический вид должны приобрести и магистрали, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Особое внимание – озеленению. Так, например, в населенных пунктах Минской области планируется высадить более 17 тысяч деревьев и 12 тысяч кустарников. В Несвиже также уже разработан масштабный проект по благоустройству территории.

Пока центром работ станет прихрамовая территория за костелом Божьего Тела. А это более 2 гектаров земли. Здесь появится большая парковка для автомобилей и туристических автобусов, амфитеатр, красивые пешеходные зоны, аллея скульптур и многое другое.