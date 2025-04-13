В Узбекистане сметают с полок продукты под маркой BY! Беларусь в 2025-м планирует увеличить поставки вдвое

В том, что в единстве наша сила, доказывает многолетнее партнерство Беларуси и Узбекистана. Несмотря ни на какие мировые перипетии, экономика и политика двусторонних отношений дают свои плоды. Да еще и какие! Вот-вот в теплицах Ташкента созреет белорусская бульба, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Куч бирликда. Так на узбекском звучит пословица о дружбе. «Сила в единстве» – так переводим эту фразу мы, говоря о добрых отношениях Беларуси и Узбекистана. Нити, связывающие два государства в самых разных сферах, из года в год только крепнут. Открываются двери и для новых проектов. Так, Узбекистан решил испытать белорусский картофель и уже заказал первые партии. Не секрет, что бульба в Беларуси – не просто «королева стола». Это неофициальный символ нашей страны и «почетный гражданин» каждого дачного участка.

Алеся Иванова, корреспондент:

Юлия и Лилия – эти имена не часто встретишь в Узбекистане. Разве что в тепличном хозяйстве научно-исследовательского института. Именно так называются сорта картофеля белорусской селекции, которые успешно прошли все экологические испытания в Самаркандской, Андижанской и Ташкентской областях.

Урожайность узбекского картофеля в несколько раз ниже белорусского. Из-за изменения климата в этой среднеазиатской стране возросла потребность в высокоурожайных и устойчивых к различным болезням сортах. И здесь наша аграрная держава готова протянуть не просто руку помощи, а целые клубни. Из Беларуси в Узбекистан завезли 16 тонн семенного картофеля – для ранней и поздней посадки. Как говорится, отборный клубень – обильный урожай!