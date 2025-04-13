В Узбекистане сметают с полок продукты под маркой BY! Беларусь в 2025-м планирует увеличить поставки вдвое
В том, что в единстве наша сила, доказывает многолетнее партнерство Беларуси и Узбекистана. Несмотря ни на какие мировые перипетии, экономика и политика двусторонних отношений дают свои плоды. Да еще и какие! Вот-вот в теплицах Ташкента созреет белорусская бульба, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Двусторонний урожай оценила Алеся Иванова.
Куч бирликда. Так на узбекском звучит пословица о дружбе. «Сила в единстве» – так переводим эту фразу мы, говоря о добрых отношениях Беларуси и Узбекистана. Нити, связывающие два государства в самых разных сферах, из года в год только крепнут. Открываются двери и для новых проектов. Так, Узбекистан решил испытать белорусский картофель и уже заказал первые партии. Не секрет, что бульба в Беларуси – не просто «королева стола». Это неофициальный символ нашей страны и «почетный гражданин» каждого дачного участка.
Алеся Иванова, корреспондент:
Юлия и Лилия – эти имена не часто встретишь в Узбекистане. Разве что в тепличном хозяйстве научно-исследовательского института. Именно так называются сорта картофеля белорусской селекции, которые успешно прошли все экологические испытания в Самаркандской, Андижанской и Ташкентской областях.
Урожайность узбекского картофеля в несколько раз ниже белорусского. Из-за изменения климата в этой среднеазиатской стране возросла потребность в высокоурожайных и устойчивых к различным болезням сортах. И здесь наша аграрная держава готова протянуть не просто руку помощи, а целые клубни. Из Беларуси в Узбекистан завезли 16 тонн семенного картофеля – для ранней и поздней посадки. Как говорится, отборный клубень – обильный урожай!
Фарход Ганиев, заведующий лабораторией агротехнологий Научно-исследовательского института овощебахчевых культур и картофеля Министерства сельского хозяйства Узбекистана:
В Беларуси один раз сажают. А у нас можно два раза. У нас летом бывает очень жарко, а известно, что картофель после 30 уже не завязывается. Поэтому мы стремимся с нашими белорусскими друзьями раннеспелые и среднеспелые сорта получить.
Сотрудничество в области картофелеводства стало возможным благодаря меморандуму, подписанному руководителями научных учреждений двух стран. Так, из Беларуси в Узбекистан завезли 20 меристемных растений, то есть полученных путем «инвитро» – с помощью микроклонирования. Сейчас они находятся в лаборатории биотехнологий – для дальнейшего размножения на безвирусной основе. Цель – получить микроклубни, эксперименты над которыми проводят уже в теплицах научно-исследовательского института.
Фарход Ганиев:
В Узбекистане прирост населения очень высокий. И потребность в картофеле тоже повышается. Я считаю оптимальным вариантом развитие белорусско-узбекский отношений в области картофелеводства. Беларусь является ведущим государством – производителем картофеля на душу населения.
Но не только о белорусской картошке наслышаны в Узбекистане. Местные буквально сметают с полок продукты под маркой BY. Причем найти белорусские товары, например, в Ташкенте труда не составит. Прямо на входе в один из самых популярных рынков узбекской столицы нас встречает вывеска с знакомыми до боли буквами. Сгущенка, творожные сырки и родной белорусский хлеб – эти импортные деликатесы в продуктовой лавке долго не задерживаются.
Мы часто приходим сюда с семьей. Нам очень нравится белорусский хлеб, сыр тоже очень вкусный, тут йогурт, творог очень вкусный, и масло обычно покупаем.
У бабушки в деревне были свои коровы, и мы все время пили домашнее молоко, домашнее масло. И молочная продукция наша, я считаю, лучшая в мире.
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