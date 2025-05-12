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Александр Турчин подписал программу деятельности правительства до 2029 года

12 мая 2025 18:44
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В Совете министров определились с приоритетами в работе на ближайшие пять лет. Программу деятельности правительства до 2029 года подписал премьер-министр, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. По сути это «дорожная карта» для всей исполнительной вертикали власти. И в ней три «стержневых» направления. Первое – повышение устойчивости экономики. Среди задач здесь сокращение субсидирования в сфере ЖКХ и транспорта, создание благоприятных условий для инвестирования и улучшение бизнес-среды.

Александр Турчин подписал программу деятельности правительства до 2029 года-2

Второе направление расставляет приоритеты в социально-экономической плоскости. Так, в семейной политике будет сделан акцент на адресность поддержки. Кроме того, заложена вторая бесплатная попытка ЭКО. Доступность арендного жилья и продвижение товаров отечественного производства – также среди задач. Что любопытно, в программе фигурирует формулировка «уникальность каждого региона». Ну и, наконец, третье направление – развитие экспортного потенциала. Основные задачи здесь – качественный рост и диверсификация продаж того, что сделано в Беларуси.

# Александр Турчин # Государственная политика

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