Инновационный продукт! Гродненское предприятие первым в Беларуси запустило производство пряжи из бамбука

В непростых геополитических условиях белорусские предприятия продолжают демонстрировать уверенное развитие, благодаря созданию инновационной продукции и освоению новых рынков сбыта. Попытка дестабилизировать нашу экономику стала импульсом для развития. Такое окно возможностей. Уникальный проект запустило гродненское предприятие совместно с Центром научных исследований легкой промышленности – наладили производство пряжи, которая мягче шелка, чище хлопка и экологичнее синтетики. Речь о бамбуковом волокне. Ранее пряжу из этого сырья в нашей стране не выпускали. Инновационный продукт уже тестируют белорусские фабрики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почему бамбуковый трикотаж и текстиль – это про новый уровень комфорта, расскажет Галина Буро.

500 килограммов пряжи в сутки. Для бамбукового волокна не потребовалась закупка новой линии, но понадобилась ювелирная настройка имеющихся машин и всей производственной цепочки: от вытяжки до прядения. Все же сырье тропического растения на вид хоть и напоминает хлопок, отличается толщиной: словно пух. Технологию работы с таким микроволокном для гродненского предприятия разработали ученые.

Татьяна Синевич, начальник производства предприятия по производству пряжи:

Данную разработку осуществляли совместно с Центром научных исследований легкой промышленности. Волокно имеет другие характеристики, которые полностью отличаются от характеристик тех волокон, которые мы перерабатываем на предприятии. Это первый для страны опыт переработки бамбукового волокна. Сырье китайское, технология производства полностью белорусская. На выходе – инновационный продукт, где уникальные природные свойства сохраняет грамотный инженерный поход.

Перед специалистами стояла задача создать пряжу для изделий, которые захочется надеть и не снимать. Такой уровень комфорта как раз обеспечивает бамбуковое волокно. Вещи из него получаются мягкими, гладкими и гиппоалергенными. К тому же, как говорят, им нет сноса. На предприятии уже произвели две пробные партии новой пряжи общим весом в тонну. В первом варианте – смесь бамбука с хлопком и полиамидом, во втором – с котонизированным льноволокном. Материал отправили на белорусские трикотажные фабрики «Беллегпрома» для производства изделий: от футболок до платьев. Все пожелания от фабрик учтут, ведь отработка технологии работы с бамбуком рассчитана на два года. Следующий этап – создать пряжу для постельного белья. Благодаря тропическому волокну в сочетании с хлопком комплекты будут похожи на шелковые. Завод в Гродно – единственный в Беларуси, кто может произвести настолько тонкую пряжу, да и в мире конкурентов не так много. А значит, за этой программой – будущее.