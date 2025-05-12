В Великобритании объявили о масштабных реформах по сокращению миграции

На берегах Туманного Альбиона объявили о масштабных реформах, направленных на сокращение миграции в Великобритании, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер страны Кир Стармер не на шутку обеспокоился рекордным притоком иностранцев в Королевство. Согласно статистике, ежегодно в Великобританию въезжают более 700 тысяч человек.