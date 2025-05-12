В Великобритании объявили о масштабных реформах по сокращению миграции

На берегах Туманного Альбиона объявили о масштабных реформах, направленных на сокращение миграции в Великобритании, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Премьер страны Кир Стармер не на шутку обеспокоился рекордным притоком иностранцев в Королевство. Согласно статистике, ежегодно в Великобританию въезжают более 700 тысяч человек.
Такое положение вызывает недовольство у граждан из-за кризиса жилья, перегрузки системы здравоохранения и нехватки мест в школах. На фоне усиления антимиграционных настроений правительство планирует увеличить срок проживания для получения ПМЖ с 5 до 10 лет, ужесточить требования к знанию языка и квалификации работников из-за рубежа. Сократится и срок пребывания иностранных выпускников после учебы.
Нарушителям миграционных правил грозят финансовые санкции. Ожидается, что парламент, где у лейбористов, выступающих против мигрантов, существенное большинство, одобрит эти изменения. Интересно, помогут ли данные реформы «вернуть себе страну» или заставят мигрантов искать более гостеприимные земли. Впрочем, на фоне американских депортаций и немецких высылок нелегалов в Польшу, британские меры кажутся почти курортом.