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В Великобритании объявили о масштабных реформах по сокращению миграции

12 мая 2025 18:56
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На берегах Туманного Альбиона объявили о масштабных реформах, направленных на сокращение миграции в Великобритании, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер страны Кир Стармер не на шутку обеспокоился рекордным притоком иностранцев в Королевство. Согласно статистике, ежегодно в Великобританию въезжают более 700 тысяч человек.

В Великобритании объявили о масштабных реформах по сокращению миграции-2

Такое положение вызывает недовольство у граждан из-за кризиса жилья, перегрузки системы здравоохранения и нехватки мест в школах. На фоне усиления антимиграционных настроений правительство планирует увеличить срок проживания для получения ПМЖ с 5 до 10 лет, ужесточить требования к знанию языка и квалификации работников из-за рубежа. Сократится и срок пребывания иностранных выпускников после учебы.

Нарушителям миграционных правил грозят финансовые санкции. Ожидается, что парламент, где у лейбористов, выступающих против мигрантов, существенное большинство, одобрит эти изменения. Интересно, помогут ли данные реформы «вернуть себе страну» или заставят мигрантов искать более гостеприимные земли. Впрочем, на фоне американских депортаций и немецких высылок нелегалов в Польшу, британские меры кажутся почти курортом.

# Великобритания # Нелегальная миграция # Кир Стармер

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