Вопросы войны и мира – позже. Вопросы жизни и смерти – не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы? Не сюда. С кем вы, мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры – написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот, «Вопросы от блондинок».

В Польше провели исследование. Результаты удивили чиновников. Оказывается, что подавляющее большинство поляков против принятия закона, запрещающего аборты в случае изнасилования. Андрей Николаевич, как вы думаете, в демократической стране нормально так ущемлять репродуктивные права женщин?

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Давайте разберемся. Итак, польский Сейм внес президенту на подпись законопроект, по которому, если в Польше кого-то изнасилуют, то прерывать беременность будет нельзя. Понятно, что более важных проблем у соседей уже не осталось – только вот с абортами решить и заживут. Однако по результатам опросов 65 % поляков выступают против такого решения.

То есть каждые два из каждых трех поляков не готовы еще сильнее ужесточать свое законодательство и без того закриминализованное для женщин до предела. А я вам, девчонки, напомню, что нынешний премьер Польши Дональд Туск полтора года назад, идя на выборы, обещал либерализацию репрессивного польского закона об абортах.

Прошло сначала 100 дней, теперь вот полтора года, и оказалось, что все будет ровно наоборот. Так о какой демократии, власти народа и выполнении предвыборных обещаний мы говорим, беря в пример нашу соседку? Прошлых писовцев польские кабеты скидывали в том числе из-за невозможности сделать аборт. Пришли тусковцы и убирают еще одну прежде дозволенную ситуацию. Хотя когда выбирались, обещали сделать строго наоборот. В этом, девочки, суть западной демократии. Она насилует нас ежедневно и ежечасно. Она врет и изворачивается. Она ператрахивает ваш мозг, а потом и аборт запрещает делать.

А недоумки, которым все равно, что делают с их умами и телами, все равно бегут у тую Польшчу: вот она я, изнасилуйте меня во все места. Но самое противное, девочки, что весь этот кипиш поляки подняли только перед очередными выборами. Вот сейчас выборы пройдут – и все забудут. И про репродуктивные права, и про изнасилованное в очередной раз общество.