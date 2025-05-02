В Ушачском районе пройдёт патриотическая акция «Прорыв Победы»

Задача современников – не допустить забвения героического подвига белорусского народа, передать эстафету памяти юному поколению. Одним из основных праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, станет юбилейная, 10-я областная патриотическая акция «Прорыв Победы», которая пройдет 2 и 3 мая в Ушачском районе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме руководства Витебского региона, а также Псковской и Смоленской областей России, в живом уроке истории примут участие представители общественных организаций, члены патриотических клубов, учащаяся молодежь. После реконструкции и митинга торжественно будет открыт памятник погибшим воинам Красной армии и партизанам. Запланирована международная молодежная акция «Наследники Победы». Основной ее посыл – единение молодежи Беларуси и России, верность исторической памяти народа-победителя. Край партизанской славы – Ушачи Витебской области – в эти дни вспоминает подвиг своих земляков, которые ценой собственной жизни спасли 15 тысяч человек. Именно здесь удалось прорвать огненное кольцо, выйти из вражеской блокады и вывести мирное население.