2 мая пройдёт первая генеральная репетиция парада ко Дню Победы

В юбилей Победы особенно торжественным будет парад 9 Мая в Минске. Военнослужащие продолжают готовиться. Чтобы в праздничный день показать идеальный шаг и безупречную выправку, выкладываются по максимуму. Первая генеральная репетиция пройдет 2 мая, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске с 16 часов 50 минут будет ограничено движение всех видов транспорта по улицам Основателей и Стариновской. Через час по маршруту движения механизированной колонны будет вводиться поэтапное полное ограничение.

Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Маршрут движения на генеральные репетиции и парад будет составлять улицы Стариновская – проспект Независимости – проспект Машерова. Движение по указанному маршруту будет ограничено срочно на 1 час 30 минут. Далее на проспекте Машерова техника выстраивается для торжественного прохождения. С 21 часа 50 минут будет вводиться поэтапное полное ограничение движения всех видов транспорта по маршруту движения. Маршрут движения будет по проспекту Машерова – улице Тимирязева – улице Саперов – проспекту Победитель – улице Орловская – улице Сурганова и проспекту Независимости. Для повторного прохождения на репетиции техника механизированной колонны с улицы Сурганова будет поворачивать направо на проспект Независимости и двигаться по названному ранее маршруту.

Еще одна генеральная репетиция парада ко Дню Победы в Минске пройдет 6 мая. Всего в торжественном марше примут участие более 4 000 человек. Будет представлено свыше 200 единиц боевой техники. Традиционно планируется и воздушный парад.