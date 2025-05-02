Белорусские школьники завоевали 7 медалей на международной олимпиаде по математике

Достойно представили страну на мировой арене. Белорусские школьники завоевали семь медалей на международной олимпиаде по математике, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего в ней принимали участие более 230 человек из 15 стран.

За победу боролись восемь белорусов со всей республики. В их числе четыре учащихся лицея БГУ. Среди завоеванных медалей – одна золотая, четыре серебряные и две бронзовые. К подготовке ребята подходили основательно, для этого они не только изучали профильный предмет самостоятельно и с преподавателем, но и участвовали в специализированных сборах. К слову, подготовкой участников от лицея БГУ занимался один из лучших преподавателей Белгосуниверситета – Игорь Иванович Воронович.

Александра Лукина, учитель математики лицея БГУ: Задания были довольно сложные. Это все-таки международная олимпиада, и на таких олимпиадах легких задач не бывает. Наши ребята хорошо себя показали и достойно соревновались с участниками из Китая, России, Узбекистана, Туркменистана и других стран.

Алексей Валентюк, учащийся лицея БГУ:

Это дает стимул соревноваться. Ты понимаешь, что если ты лучший в какой-то сфере, то ты можешь посмотреть мир, соревноваться с другими людьми, узнать свои навыки, улучшить их.

Это не первые награды лицеистов-математиков в 2025 году: в январе они привезли награды с международной олимпиады в Казахстане. В планах – принять участие в III Международной олимпиаде «Аль-Хорезми», которая пройдет в Ташкенте в начале мая.