В Минске прошёл финал конкурса «Мисс и Мистер Студенчество»

Харизматичные и уверенные в себе. Финал минского городского этапа конкурса таланта, интеллекта и красоты «Мисс и Мистер Студенчество» собрал 14 лучших учащихся вузов в городском Дворце культуры, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все претенденты прошли кастинг, длительную подготовку с ежедневными репетициями и мастер-классами. Девиз конкурса – «Грани совершенства». Каждый участник, как алмаз, раскрывал свою силу и блеск. Учились быть собой, но при этом оставаться командой.

Данила Романчик, студент Международного университета «МИТСО»: Я решил участвовать в этом конкурсе, потому что для меня всегда это было очень интересно. Подготовка длилась около месяца, наверное. Были различные мастер-классы от БРСМ. И за этот месяц мы все очень поменялись. И сама тема нашего конкурса – «Грани совершенства». И правда, за этот месяц, пока мы готовились, мы превращаемся из алмаза в бриллиант. И это правда.

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ»

Концепция звучит в плане того, что каждый человек как алмаз. Каждый человек имеет свою ценность, и самое главное, у каждого человека есть свои способности. Наша главная задача – объединять учреждения высшего образования для того, чтобы наши юноши и девушки приходили принимали участие в проектах союза молодежи.

Сам финал стал поистине процессом «огранки» алмаза. В первом конкурсе ораторского мастерства ребятам нужно было в креативной форме рассказать о себе и своей жизни. Второе испытание – творческое. Здесь юноши и девушки смогли презентовать яркие и креативные номера, в которых показали все свои таланты.