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В Уручье заметили лосёнка

13 ноября 2019 15:18
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Новости Беларуси.  В микрорайоне Уручье в небольшом лесном островке на пересечении кольцевой и Франциска Скорины минчане заметили лосенка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Уручье заметили лосёнка-1

По словам очевидцев, животное поселилось там еще в конце лета. Жители микрорайона волнуются за себя – дикое животное при встрече с человеком может повести себя непредсказуемо. Если лосенок выскочит на проезжую часть, беды не избежать. Теперь животным займутся спасатели.

В Уручье заметили лосёнка-4

Весной 2019 года жители Уручья стали невольными соседями двух косуль.

Две косули, найденные в Уручье, погибли

# Дикие животные # общество # Фотофакт

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