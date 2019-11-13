В Уручье заметили лосёнка

Новости Беларуси. В микрорайоне Уручье в небольшом лесном островке на пересечении кольцевой и Франциска Скорины минчане заметили лосенка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По словам очевидцев, животное поселилось там еще в конце лета. Жители микрорайона волнуются за себя – дикое животное при встрече с человеком может повести себя непредсказуемо. Если лосенок выскочит на проезжую часть, беды не избежать. Теперь животным займутся спасатели.