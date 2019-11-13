Участок трассы от Кургана Славы до Смолевич реконструируют к концу 2020-го

Новости Беларуси. Реконструкцию участка трассы от Кургана Славы до Смолевич завершат к концу 2020 года. Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Капитального ремонта здесь не было давно, да и двухполоски для такого интенсивного движения не хватает. Аварийность здесь также достаточно велика. Новая бетонная трасса станет шире и безопаснее: по две полосы в каждую сторону.

Между транспортными потоками установят барьерную ограду. Повороты позволят только вправо, а для других маневров организуют две развязки: путепровод и тоннель в районе деревень Липники и Динаровка.

Иван Рудович, ведущий инженер технического надзора за строительством РУП «Минскавтодор-Центр»:

На дороге работает более 120 человек и где-то 80 единиц техники. Разной техники: самосвалы, бульдозеры, экскаваторы. Как только мы закончим подготовительные работы, то есть построим все объезды, уберем все коммуникации, которые мешают строительству, приступим. То есть будет отсыпаться в зимний период земполотно, и плюс начнем строительство путепроводов и тоннеля. А уже летом, когда придет сезон, думаем сразу положить асфальт.