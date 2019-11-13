«Чувство гордости берёт, когда вспоминаю свою службу». В Минске проводили в запас военнослужащих

Новости Беларуси. В Минске торжественно отправили на «гражданку» лучших военнослужащих внутренних войск. Это больше сотни человек со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У них за плечами – срочная служба. А у многих – успешно сданный экзамен на краповый берет. Слова поздравления прозвучали от руководства войсковой части 54-48. Она – одна из четырех в столице, где готовят военных такого рода.

Напомним, в состав внутренних войск Беларуси входят специальные милицейские соединения и воинские части, отряды по охране особо важных государственных объектов и специальных грузов. А также спецназ.

Денис Демидович, военнослужащий внутренних войск:

Чувство гордости берет, когда вспоминаю свою службу в роте разведке. Служба запомнилась только с положительной стороны, много ярких моментов. Дома ждут родители, братья, крестник. Вот всех увижу, всех встречу.

Хазалбек Атабеков, заместитель командующего внутренними войсками Беларуси:

Что касается военнослужащих внутренних войск, когда они призываются, я им сразу говорю, что вам повезло, что вы попали во внутренние войска – это одно из лучших воинских формирований. По окончанию полутора или года службы, кому сколько положено, они в этом сами убеждаются. Во внутренних войсках созданы все условия для достойного прохождения службы.