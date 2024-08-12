В МИД Беларуси был приглашён поверенный в делах ЕС из-за ситуации с украинскими дронами

В МИД сегодня, 12 августа, был приглашен поверенный в делах Европейского союза в Республике Беларусь Стен Нерлов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В связи с нарушением воздушного пространства Беларуси 9 августа украинскими БПЛА до европейского дипломата доведена позиция белорусской стороны по этому вопросу.

Особо было отмечено наличие маркировки производителей стран ЕС на ряде элементов одного из сбитых белорусскими силами ПВО беспилотников. Также в министерстве акцентировали, что подобные действия несут потенциал радикальной эскалации военного конфликта, которая чревата его серьезным расширением, в том числе на страны Евросоюза. По заявлению наших дипломатов, Беларусь, которая неизменно выступает за мирное урегулирование кризиса путем переговоров, призывает Брюссель принять все возможные меры своего влияния на украинское руководство с целью предотвращения подобных действий в последующем.