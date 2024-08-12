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В МИД Беларуси был приглашён поверенный в делах ЕС из-за ситуации с украинскими дронами

12 августа 2024 18:17
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В МИД сегодня, 12 августа, был приглашен поверенный в делах Европейского союза в Республике Беларусь Стен Нерлов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В связи с нарушением воздушного пространства Беларуси 9 августа украинскими БПЛА до европейского дипломата доведена позиция белорусской стороны по этому вопросу.

В МИД Беларуси был приглашён поверенный в делах ЕС из-за ситуации с украинскими дронами-1

Особо было отмечено наличие маркировки производителей стран ЕС на ряде элементов одного из сбитых белорусскими силами ПВО беспилотников. Также в министерстве акцентировали, что подобные действия несут потенциал радикальной эскалации военного конфликта, которая чревата его серьезным расширением, в том числе на страны Евросоюза. По заявлению наших дипломатов, Беларусь, которая неизменно выступает за мирное урегулирование кризиса путем переговоров, призывает Брюссель принять все возможные меры своего влияния на украинское руководство с целью предотвращения подобных действий в последующем.

# МИД Беларуси # общество

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