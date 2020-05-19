В Уручье и Востоке снова включили горячую воду

Новости Беларуси. Горячую воду в многоэтажки микрорайонов Уручье и Восток вернули на день раньше срока, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Реконструкция тепловой магистрали, которую начали накануне, должна была продлиться до среды, однако энергетики справились намного быстрее. Водоснабжение начали возвращать с утра, сейчас к нему подключены все потребители.