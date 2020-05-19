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В Уручье и Востоке снова включили горячую воду

19 мая 2020 21:10
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Новости Беларуси. Горячую воду в многоэтажки микрорайонов Уручье и Восток вернули на день раньше срока, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Уручье и Востоке снова включили горячую воду-1

Реконструкция тепловой магистрали, которую начали накануне, должна была продлиться до среды, однако энергетики справились намного быстрее. Водоснабжение начали возвращать с утра, сейчас к нему подключены все потребители.

В Уручье и Востоке снова включили горячую воду-4

На тепловой магистрали возле Национальной библиотеки активные работы ведутся с марта. Завершить их планируют к началу отопительного сезона.

# Коммунальное хозяйство # общество # Фотофакт

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