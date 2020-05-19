Легендарный «Столичный» выставили на аукцион

Стартовала подача документов на право аренды торговыми площадями. Заявки можно подать до 17 июня.

Новости Беларуси. Легендарный универсам «Столичный» в поисках нового собственника, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Участникам предложат помещение в историческом здании 1962 года постройки. Важным условием является сохранение назначения объекта и знакового названия. Также нужно будет отремонтировать гранитную облицовку стен и ступени.