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Легендарный «Столичный» выставили на аукцион

19 мая 2020 21:09
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Новости Беларуси. Легендарный универсам «Столичный» в поисках нового собственника, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Стартовала подача документов на право аренды торговыми площадями. Заявки можно подать до 17 июня.

Легендарный «Столичный» выставили на аукцион-1

Участникам предложат помещение в историческом здании 1962 года постройки. Важным условием является сохранение назначения объекта и знакового названия. Также нужно будет отремонтировать гранитную облицовку стен и ступени.

Аукцион пройдет 19 июня.

# Аукционы # общество # Фотофакт

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