В учении «Запад-2017» принимают участие около 13 тысяч военнослужащих и 680 единиц техники

Цель – отработка оборонительной тактики. В учении принимают участие почти все виды войск. Среди них артиллерия, военно-воздушные силы и армия противовоздушной обороны: всего около 13 тысяч военнослужащих и 680 единиц техники.

Новости Беларуси. Борисовский полигон стал одним из мест проведения учения «Запад-2017», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Олег Белоконев, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Пункты управления развернуты, система управления создана и функционирует в полном объеме. Сейчас прошло уточнение задач. Наиболее активные действия в настоящий момент ведутся на Лепельском полигоне и полигоне Лосвидо, где войска практически выполняют

задачи по поиску, блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательной группы незаконных вооруженных формирований в глубине нашей страны.

Напоминаем, учение «Запад» проходит раз в два года (впервые его провели в 2009). В 2017 году почти вся тренировка сосредоточена на территории Беларуси, задействовано шесть полигонов. В России маневры запланированы на трех площадках.