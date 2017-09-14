Прогулки под луной: почему люди ходят во сне и кто такие лунатики?

Человек разговаривает, ходит, что-то делает. Ничего необычного! Пока не узнает, что при этом он спит.

Наши предки верили, что снохождение напрямую связано с луной. Отсюда и название – лунатизм. На самом деле, планета к прогулкам во сне не имеет никакого отношения. А совершать их заставляет наследственность, длительное состояние тревоги и напряжения: мозг спит, а тело бодрствует.

Подвержены сомнамбулизму в основном впечатлительные дети и подростки. Хотя приключения во сне встречаются и у взрослых. К примеру, Алёна с рождением ребёнка на время потеряла границу между сном и реальностью.

Сомнамбулы обычно не помнят о своих «чудачествах» и думают, что люди их разыгрывают.

Во время неосознанных экскурсий, лунатики могут рисовать картины, писать стихи, вязать, разговаривать на непонятных языках.

А вот то, что они способны ходить по канату с закрытыми глазами, водить машину, – всего лишь миф. Рефлексы у них заторможены и порядка 25% сомнамбул причиняют себе вред во время снохождения.