«В твоих силах поднять собственноручно свою зарплату». Она родилась 12 июля 1994 года и вот о чём думает

Новости Беларуси. Своими жизненными принципами поделилась Валерия Ермакович, которая родилась через два дня после второго тура президентских выборов в Беларуси в 1994 году, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Я родилась 12 июля 1994 года, через два дня после президентских выборов

Валерия Ермакович:

Родилась я 12.07.1994 года. Как раз через два дня, как прошли выборы действующего Президента Республики Беларусь. Родители ходили на выборы. Родители всегда ходят на выборы. Они отдали голос за нашего действующего Президента Республики Беларусь. Мои бабушка, дедушка, мама, папа до сих пор очень рады за свой выбор и никаких сомнений у них нет. У них на это есть свои аргументы. У бабушки высшее экономическое образование, и больше диалогов именно о жизни, о том, что происходит в стране – с моей бабушкой, потому что есть временной период, который можно проследить и на самом деле дать оценку тому, что у нас происходит в стране на данный момент.

Мои родители за стабильность жизни в общем, во всех ее отношениях Они поддерживают тот факт о том, насколько хорошо и спокойно живется в плане того, что нет никаких проблем в выборе продукции. Родители, они же за стабильность, за стабильность жизни в общем, во всех ее отношениях. Потому что мы очень много говорим о материальных благах, но забываем про духовные.

Я благодарна району за то, что дал мне возможность самореализовать себя как личность Я работаю социальным педагогом. Я благодарна району за то, что дал мне такую возможность – самореализовать себя не только в качестве педагога, но и в качестве человека, личности для своего самоопределения, будущего.

С учетом своей профессии и своих увлечений я решила получить второе образование – юридическое. Я считаю, что это основа для того, чтобы нам говорить о том, что у нас происходит в данный момент в стране. Надо в первую очередь быть ответственным гражданином, придерживаться активной позиции. И если вернуться к тому, дает ли возможности район и наша страна, то я с уверенностью отвечу, что да. «Мне очень хотелось поучаствовать, именно быть наблюдателем»

При изучении Конституционного права в институте мне очень хотелось поучаствовать, именно быть наблюдателем: смотреть на реакцию людей, вести с ними диалог, наблюдать, каким образом люди идут на голосование, как они исполняют свой гражданский долг. И в первый день досрочного голосования меня очень поразила одна женщина. Ей 73 года. Она сказала о том, что насколько потрясающая жизнь, насколько потрясающей жизнью живет она и ее дети. «Мы, молодежь, привыкли постоянно требовать» Мы, молодежь, привыкли постоянно требовать, просить. Но идет вопрос к самому себе в первую очередь: а что ты можешь отдать, что ты можешь дать, чтобы страна процветала?

«В твоих силах поднять собственноручно свою заработную плату» Все в наших руках. Если ты не ленивый, если ты самодостаточный, если ты готов идти вперед, в твоих силах поднять собственноручно свою заработную плату. 26 лет – это старт для новых возможностей