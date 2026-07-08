В тренде – горошек! Минчанки поделились секретами стиля

У меня сегодня образ школьницы. Я стилист вообще-то. Я могу из минимума сделать 15 комплектов легко. Юбку купила вчера. Совершенно недорогая. Внимание, трендовый горошек – моя сумочка. Краше по-прежнему актуально. Поло из текстиля вязаного, рыхлого. Вьетнамки на каблуке, на небольшом каблуке. Я не против трендов, но это точечные какие-то позиции. Потому что это не совсем правильно терять всю жизнь на шопинге. Лучше тратить свое время и деньги на впечатления.

Объемные плечи, пиджак объемный, шорты-бермуды сейчас тоже очень актуальны. Я выбрала такое украшение, как жемчуг, женственный образ создает и ко всему подходит. Актуален очень желтый цвет, сливочное масло. Чтобы быть каким-то заметным, эффектным, не обязательно иметь кучу вещей, главное их как-то миксовать и чтобы тебе это тебе шло и нравилось.

Я, будучи мамой троих замечательных дочерей, чувствую в себе женскую энергию, чувствую необходимость ее раскрывать, следовать своему естеству. Это платье влюбило меня в себя. Я нашла его на одном из маркетплейсов. Это была абсолютно удачная находка. Я меняю чаще всего обувь и сумочки. У меня большой гардероб. На мой взгляд, очень верно сказано Заболоцким: а если так, то что есть красота? И почему ее обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота? Или огонь, блистающий в сосуде? Поэтому я хочу сказать, что важно нести в себе энергию положительную, открытую миру. И неважно, что на тебе надето. Главное, чтобы это было опрятно, чисто и по размеру.