В Китае при сходе оползня погибли более 20 человек

Более 20 человек погибли при сходе оползня на севере Китая. Тысячи тонн земли и камней накрыли группу рабочих, которые расчищали лес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под завалами оказались 33 человека. На место происшествия прибыли несколько десятков спасателей и тяжелая техника. Поисковая операция длилась почти сутки. В результате были обнаружены 12 выживших, семеро из них с разными травмами доставлены в больницы. Еще пятерым не понадобилась помощь медиков. Сейчас специалисты выясняют, что послужило причиной оползня, так как в этом районе была сухая и ясная погода.