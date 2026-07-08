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В Китае при сходе оползня погибли более 20 человек

08 июля 2026 11:07
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Более 20 человек погибли при сходе оползня на севере Китая. Тысячи тонн земли и камней накрыли группу рабочих, которые расчищали лес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае при сходе оползня погибли более 20 человек-2

Под завалами оказались 33 человека. На место происшествия прибыли несколько десятков спасателей и тяжелая техника. Поисковая операция длилась почти сутки. В результате были обнаружены 12 выживших, семеро из них с разными травмами доставлены в больницы. Еще пятерым не понадобилась помощь медиков. Сейчас специалисты выясняют, что послужило причиной оползня, так как в этом районе была сухая и ясная погода.

# Китай

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