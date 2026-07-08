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Аграрии Беларуси убрали 28% площадей озимого ячменя

08 июля 2026 11:11
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В Беларуси намолочено 294 тысячи тонн озимого ячменя. Убрано 28 % площадей. По данным Минсельхозпрода, средняя урожайность составляет 42 центнера с гектара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аграрии Беларуси убрали 28% площадей озимого ячменя-2

В Брестской области намолотили 115 тысяч тонн озимого ячменя. В Гродненской – 81 тысячу тонн. В Гомельском регионе в закрома положили 64 тысячи тонн. 

Аграрии Беларуси убрали 28% площадей озимого ячменя-4

Параллельно белорусские аграрии продолжают заготовку кормов. Первым укосом скошено трав на площади 1 млн 380 тысяч гектаров – это 99 % от плана. Вторым укосом убрано 35 % площадей. Также в хозяйствах идет заготовка сена, сенажа и силоса. Вытереблено льна на 10 % запланированных площадей.

# Уборочная кампания

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