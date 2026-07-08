Аграрии Беларуси убрали 28% площадей озимого ячменя

В Беларуси намолочено 294 тысячи тонн озимого ячменя. Убрано 28 % площадей. По данным Минсельхозпрода, средняя урожайность составляет 42 центнера с гектара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Брестской области намолотили 115 тысяч тонн озимого ячменя. В Гродненской – 81 тысячу тонн. В Гомельском регионе в закрома положили 64 тысячи тонн.