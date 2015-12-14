В трех регионах Беларуси зафиксированы массовые случаи отключения электроэнергии из-за непогоды

Новости Беларуси. Сразу в трех регионах Беларуси зафиксированы массовые случаи отключения электроэнергии. Причиной стала непогода. Стихия затронула районы Брестской, Гродненской и Минской областей. По последней информации, без света остается еще несколько населенных пунктов. Восстановительные работы продолжаются. На Брестчине обрывы линий произошли из-за налипания мокрого снега на провода. Всего стихия затронула 130 населенных пунктов по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.