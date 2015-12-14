14 декабря в Национальной библиотеке инсценируют пожар в книгохранилище

Новости Беларуси. Пожар в книгохранилище. Сегодня, 14 декабря, его инсценируют в Национальной библиотеке. Учения пройдут по легенде: пламя охватило 15-й этаж, установка газового пожаротушения не сработала, к моменту прибытия МЧС условный огонь охватил площадь в 100 квадратных метров. В учениях задействуют полсотни спасателей и специальную техники. Таким образом будет проверена готовность персонала к действиям при возникновении пожара, а также отработано взаимодействие МЧС с сотрудниками главной библиотеки Беларуси при чрезвычайной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.