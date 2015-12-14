Прямой эфир

14 декабря в Национальной библиотеке инсценируют пожар в книгохранилище

14 декабря 2015 08:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Пожар в книгохранилище. Сегодня, 14 декабря, его инсценируют в Национальной библиотеке. Учения пройдут по легенде: пламя охватило 15-й этаж, установка газового пожаротушения не сработала, к моменту прибытия МЧС условный огонь охватил площадь в 100 квадратных метров. В учениях задействуют полсотни спасателей и специальную техники. Таким образом будет проверена готовность персонала к действиям при возникновении пожара, а также отработано взаимодействие МЧС с сотрудниками главной библиотеки Беларуси при чрезвычайной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # МЧС Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Последний вечер Советского Союза: откровения Вячеслава Кебича, участника Беловежских соглашений
13 декабря 2015 18:25

Последний вечер Советского Союза: откровения Вячеслава Кебича, участника Беловежских соглашений

Корреспондент СТВ выяснила, есть ли шанс у краснокнижной рыбы на спасение от браконьеров в Беларуси
13 декабря 2015 18:22

Корреспондент СТВ выяснила, есть ли шанс у краснокнижной рыбы на спасение от браконьеров в Беларуси

Участники саммита в Париже подписали историческое соглашение по климату
13 декабря 2015 13:52

Участники саммита в Париже подписали историческое соглашение по климату