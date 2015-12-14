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Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 13 декабря: «БССР против Республики Беларусь»

14 декабря 2015 09:20
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Сегодняшний выпуск нашей программы мы хотели назвать «БССР против Республики Беларусь». Но довольно быстро пришли к выводу, что у нас, наверное, ничего не получится. Это фактически два разных периода одной страны. И дело все не в том, что коренным образом изменилось внутреннее устройство двух государств. Надо говорить, что внешние факторы, геополитические, экономические, экологические и разница в возможностях, предоставленных новыми технологиями, всего за 25 лет коренным образом изменили ситуацию вокруг нашей Беларуси. Поэтому мы сегодня постараемся вспомнить, что замечательного было в БССР из того, что стоило бы взять в современную Республику Беларусь: что мы взяли и что не взяли. Тема нашей сегодняшней программы «БССР против Республики Беларусь».

Гости программы:
Игорь Зеленкевич, заместитель начальника отдела аналитики исполкома СНГ, министр здравоохранения Республики Беларусь (1997–2001 гг.);
Георгий Гриц, заместитель председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации, кандидат экономических наук;
Вячеслав Довнар, председатель правления транспортно-логистического холдинга;
Светлана Шилова, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь;
Николай Чергинец, председатель ОО «Союз писателей Беларуси»;
Александр Ивановский, первый проректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь;

и другие. 

# общество # Александр Ивановский # Георгий Гриц # Интервью # Николай Чергинец # Светлана Шилова # Игорь Зеленкевич # Вячеслав Довнар

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