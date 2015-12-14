Новости Беларуси. Столетние рождественские открытки, елочные игрушки ручной работы и куклы из батлейки. В Гродно народные умельцы, профессиональные мастера, художники и коллекционеры представили уникальную экспозицию. Она рассказывает об истории рождественских праздников во многих странах мира. Так, на десятках новогодних открыток, выпущенных в начале прошлого века в Германии, Франции, Польши и США преобладают традиционные сюжеты на религиозные темы. На экспонатах советского периода в основном сцены из семейной жизни. Центральное место отведено белорусской батлейке. Она воссоздает библейские сцены рождества. Работа над проектом заняла у гродненских мастеров несколько недель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инна Сотникова, руководитель клуба «Гродненская кукла»:

Здесь воссоздана история рождения Иисуса, непорочная Дева Мария, Иосиф рядом, волхвы, которые приходили в Вифлеем с дарами. И наши мастера, естественно, попытались это все воссоздать.

Елизавета Янович, ученица 7 класса средней школы №13 (Гродно):

Мне нравится. Здесь очень такое веселое настроение. Вот тут моя работа есть. Здесь столько интересных работ. Тут просто очень весело.