«На память оставил». Показываем, что Жерар Депардье нарисовал в агроусадьбе под Минском

Новости Беларуси. Беларусь туристическая для многих соотечественников непрочитанная книга. В отличие от иностранцев, в том числе отдыхом избалованных, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Все узнают своего кумира – Депардье. Жерар Депардье остановился и на память оставил нам свой шарж.