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«На память оставил». Показываем, что Жерар Депардье нарисовал в агроусадьбе под Минском

26 июля 2020 20:21
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Новости Беларуси. Беларусь туристическая для многих соотечественников непрочитанная книга. В отличие от иностранцев, в том числе отдыхом избалованных, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«На память оставил». Показываем, что Жерар Депардье нарисовал в агроусадьбе под Минском-1

Все узнают своего кумира – Депардье. Жерар Депардье остановился и на память оставил нам свой шарж.

«На память оставил». Показываем, что Жерар Депардье нарисовал в агроусадьбе под Минском-4

И сейчас оздоровительный комплекс в тридцати минутах езды от столичной суеты не пустует: свадьбы, корпоративные праздники, семейный отдых. Работа кипит.

# Туризм # общество # Жерар Депардье # Фотофакт

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