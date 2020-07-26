«На память оставил». Показываем, что Жерар Депардье нарисовал в агроусадьбе под Минском

Новости Беларуси. Беларусь туристическая для многих соотечественников непрочитанная книга. В отличие от иностранцев, в том числе отдыхом избалованных, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь туристическая для многих соотечественников непрочитанная книга. В отличие от иностранцев, в том числе отдыхом избалованных, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Все узнают своего кумира – Депардье. Жерар Депардье остановился и на память оставил нам свой шарж.
И сейчас оздоровительный комплекс в тридцати минутах езды от столичной суеты не пустует: свадьбы, корпоративные праздники, семейный отдых. Работа кипит.