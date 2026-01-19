Тепло и горячую воду поэтапно возвращают – как справились с последствиями аварии на тепломагистрали

На встрече Президента Беларуси с губернатором Кировской области сегодня прозвучала и тема надежности коммунальной инфраструктуры. Глава государства отметил: в период сильных морозов особое внимание состоянию теплотрассы устойчивой работе энергетической системы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прозвучал и практический ориентир для специалистов – выдерживать разумный баланс температуры теплоносителей и давления в сетях. «Я болею сейчас этим вопросом» – за что переживает Лукашенко в морозную погоду?

«Минскэнерго» предупредило о снижении температуры теплоносителей в пяти районах столицы К деталям ситуации. Как мы сообщали ранее, утром на участке тепломагистрали в микрорайоне Сухарево произошел прорыв. В результате температура теплоносителя и горячей воды в некоторых районах значительно снизилась. Школы, больницы и детские сады были переключены на резервные источники теплоносителей и работают в штатном режиме. Как устранялись последствия аварии – следила Анастасия Близнюк.

В числе первых, кто ощутил последствия аварии, жители Фрунзенского района, в границах которого и произошел прорыв теплотрассы. Придомовой участок Никиты Васильева буквально в считанные минуты затопил хлынувший кипяток. Напором воды снесло забор и декоративные постройки. В пяти районах Минска упала температура отопления из-за аварии на теплотрассе – как решают проблему?

Никита Васильев, житель Минска:

В пол пятого утра, находясь на рабочем месте своем, позвонил отец, что такая ситуация происходит. После чего позвонил в 115. Соединили с ТЭЦ. Объяснили, что утечка у них, что происходят работы по наладке. Потом полтора часа прошло, напор как шел, так и идет. Опять звоню, тоже говорят: мы ведем по устранению работы. Прорыв тепломагистрали превратил привычный пейзаж в зону нулевой видимости. За окнами горожан выросли густые клубы пара. Жители не сразу осознали, что произошло и с какими неудобствами предстоит столкнуться.

В 8 часов встали, шла просто летняя вода. А отопление уже попозже почувствовали, сразу не заметил никто, что у нас нет отопления. А так никак не почувствовали. Ну и туман, вообще ничего не видно было, решили, что такой мороз. В квартирах уже стало свежо, чувствуется. У нас просто окна выходят на солнечную сторону, там, в этих комнатах, тепло, а где нет солнышка, то уже очень холодно. Я сидела уже в носках теплых и теплых штанах.

Школы, больницы, детские сады – на особом контроле. Работа ни одного из социальных объектов не была приостановлена. Их оперативно подключили к резервным источникам. В образовательных учреждениях скорректировали расписание и усилили контроль за температурным режимом. В помещениях удалось сохранить тепло. В Минске продолжаются работы по стабилизации теплоснабжения.