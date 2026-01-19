Праздник работников МЧС! Пообщались с теми, для кого спасение жизни – главная цель

А сейчас о тех, для кого риск – это ежедневная реальность, а спасение жизни – главная цель. 19 января в Беларуси отмечается День спасателя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С профессиональным праздником работников МЧС поздравил Президент. Читайте здесь. Поддерживая традиции ведомства и верность долгу, спасатели не просто получают слова благодарности – их действия оцениваются на деле. За 2025 год служба приняла более 100 тысяч тревожных звонков, совершила 50 тысяч выездов на пожары, аварии и стихийные бедствия. В ходе этих операций спасено и эвакуировано свыше 7 тысяч человек. Итог их ежедневной самоотверженной работы – высокие государственные награды, почетные звания и особые знаки признания за спасенные жизни.

Прожить одну жизнь – спасти сотни. Больше 40 раз сегодня звучала клятва на верность Родине и народу в Могилеве, где ряды большой команды спасателей Беларуси пополнили новобранцы. Произнести эти слова – значит принять на себя высшую ответственность. Отныне чужая жизнь может стать важнее собственной.

Дмитрий Голубев, начальник Могилевского областного управления МЧС:

При присяге рождается спасатель. Он осознает, произнося слова присяги, что он берет на себя, какой груз ответственности и что он должен выполнять. Это очень важный ритуал.

Ирина Климовцова, инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Могилевского областного управления МЧС:

Не каждый пойдет в опасность намеренно. Люди идут, не думая о себе, в первую очередь о другом человеке, что ему нужно прийти на помощь, нужно спасти.

Аварии, взрывы, пожары, непогода. Только за последний год 50 тысяч боевых выездов. Спасено и эвакуировано 7 тысяч человек. Для 900 из них счет шел буквально на минуты. Спасатели на острие любого происшествия и на передовой любой непогоды. Летом боролись с последствиями ураганов, зимой – снегопадов, а в страду могли оказаться даже за штурвалом комбайна. Их задача – быть там, где нужна помощь.