Звёзды могут только предполагать. Зачем люди обращаются к астрологии?

После Второй мировой войны в западных странах возникло большое количество групп и течений оккультного и эзотерического характера, совокупность которых получила название «Нью-эйдж», рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. К концу 70-х движение достигло наибольшего расцвета на Западе. К этому времени астрология получила большую популярность среди молодого поколения. Гороскопы стали обязательной частью журналов и газет. А их популярность была очевидна – люди склонны перекладывать ответственность за свою жизнь на кого-то другого.

Алина Шлимакова, астролог-любитель:

Безусловно, можно с помощью астрологических прогнозов предсказать какое-то событие и мировое, и индивидуальное событие, свадьба, развод, но все равно ответственность лежит полностью на человеке. То есть звезды предполагают, а ты уже берешь ответственность и делаешь. Поэтому я бы, наверное, все-таки относилась к этому спокойно и не надеялась бы на гороскоп, именно на прогнозы. Вот прямо не делала бы 100 % гарантии, потому что все равно все может переиграться в любой момент.

Виктория Барздыко, астролог:

Но я не могу взять ответственность на себя за жизнь другого человека, я живу свою собственную, и считаю, что каждый человек должен жить свою. Но какие-то направления, конечно, я могу дать. Люди обращаются к астрологии, когда переживают тяжелые времена. Даже если человек не верит в нее, то в непростых ситуациях он все же вспоминает про звезды. Всем хочется быть увереннее в период неопределенности. А любой прогноз, даже самый расплывчатый, снижает тревогу от неизвестности.

Ирина Махнач, астролог:

Когда у нас иногда происходит очень серьезная ситуация, человек заболел, человек умирает, говорит, ну как это так несправедливо? А он не жил, потому что мы почему-то думаем, вот жизнь, вот я тут все сделал, я чего-то добился, то есть мы количественно, мы для тела. Вот мне еще очень много надо, мне вот это надо, мне еще надо что-то построить, дом, а для чего ты его строишь? А самое главное – мысль-то не зреет. То есть человек как остался зависим, так и остается зависим, поэтому он жалок, поэтому он плачет, поэтому он нуждается, чтобы другие ему помогли.

Александра Ващилко, астролог-прогнозист:

В моей практике есть случаи, когда люди заблаговременно начинают осознанно работать над своей жизнью, чтобы этого избежать. То есть, например, у девушки я видела, что у нее наступает очень опасный период для здоровья, и до того момента, как начался период, вот буквально за 2 недели, она пошла, прошла полностью обследование, где необходимо подлечилась, она стала избегать вождения автомобиля, потому что там были указания на колющие, режущие ранения, операционные вмешательства, скажем так, и она предпочитала находиться дома, себя изолировать и максимально осознанно прожила эти месяцы. Ничего не произошло. Там есть больше техник, которые улучшают качество прогноза. Чем занимается ведическая астрология – подробности здесь.

Астрология – это не разновидность гадания. Натальная карта содержит только потенциальные возможности и события. Каждый астролог имеет свои техники, которые могут вполне достоверно и точно предсказывать события. Здесь очень тонкая грань, переступать которую никому не следует. Как правило, астрологи указывают только на тенденции и влияния планет, на опасные и безопасные даты в календаре для конкретного человека. Алина Шлимакова:

Один из самых таких главных мифов, что астрология – это равно гаданию. Хочу развеять этот миф, это абсолютно не так. И если человек задастся целью, он абсолютно это может спокойно выучить, и для этого не нужно иметь какие-то уникальные способности. Второй миф это то, что все астрологию судят по бульварным гороскопам. По газетным гороскопам. Это тоже в корне неверно, потому что в газетах и журналах это размещают для того, чтобы поднимать продажи этих газет, журналов, и ничего действительно к настоящей профессиональной астрологии это не имеет. Кроме знаков зодиака, которые там перечислены.

В эпоху интернета к гадалке ходить не приходится – можно подписаться на нее в социальных сетях. Или пойти по еще более простому пути – скачать приложение, которое будет каждое утро присылать уведомления с предсказаниями. Но если нужна консультация профессионального астролога – лучше отнестись к этому выбору с умом. Александра Ващилко:

На самом деле выбрать качественного астролога сложно. То есть, во-первых, это должен быть астролог ведической системы, если вы хотите получить качественные прогнозы. И первое, что мы спрашиваем, это что я получу в результате вашей консультации, и второе – сколько техник прогнозирования вы используете в своей консультации. Должно быть использовано минимум 3-4 техники прогнозирования. Если он напишет только 2, к такому лучше не идите. Виктория Барздыко:

Все же нужно выбирать еще и по каким-то душевным качествам. Когда близко, когда кажется, что да, именно этот человек может помочь и поддержать. Вот к такому человеку нужно и идти.