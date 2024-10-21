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В ТЦ «Столица» организовали насыщенную программу в завершение Недели родительской любви

21 октября 2024 19:23
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С теплотой в душе и благодарностью. В столице завершилась неделя родительской любви. В торговом центре «Столица» организовали насыщенную программу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В ТЦ «Столица» организовали насыщенную программу в завершение Недели родительской любви-2

Для гостей работали интерактивные площадки. Можно было попробовать кондитерскую продукцию, сделать аквагрим или ознакомиться с товарами столичных предприятий. Кульминацией стал праздничный концерт. На сцене выступили творческие коллективы и сольные белорусские артисты. Мероприятие стало не только праздником, но и важным шагом в поддержке семейных ценностей и возможностью выразить свои чувства и признательность близким.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Мы говорим о том, что любовь к своим родителям – она нескончаемая. Неделя должна продолжаться все больше и больше. Чаще мы должны вспоминать о своих родителях, говорить им самые добрые и теплые слова. Нет ничего ценнее для нас, чем создание семьи и сохранение семейных ценностей.

В ТЦ «Столица» организовали насыщенную программу в завершение Недели родительской любви-6

В рамках мероприятия также состоялась презентация книги «Память и долг. Хранить вечно». Издание повествует о судьбах воинов-интернационалистов. Работа над проектом шла 7 лет. Найти книгу можно будет в библиотеках. Первые экземпляры символично вручили вдовам и матерям героев, чьи истории описаны в издании.

# Ольга Чемоданова # Концерт в Минске

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