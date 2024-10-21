В ТЦ «Столица» организовали насыщенную программу в завершение Недели родительской любви

С теплотой в душе и благодарностью. В столице завершилась неделя родительской любви. В торговом центре «Столица» организовали насыщенную программу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для гостей работали интерактивные площадки. Можно было попробовать кондитерскую продукцию, сделать аквагрим или ознакомиться с товарами столичных предприятий. Кульминацией стал праздничный концерт. На сцене выступили творческие коллективы и сольные белорусские артисты. Мероприятие стало не только праздником, но и важным шагом в поддержке семейных ценностей и возможностью выразить свои чувства и признательность близким.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Мы говорим о том, что любовь к своим родителям – она нескончаемая. Неделя должна продолжаться все больше и больше. Чаще мы должны вспоминать о своих родителях, говорить им самые добрые и теплые слова. Нет ничего ценнее для нас, чем создание семьи и сохранение семейных ценностей.