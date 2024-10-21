Более 100 тысяч человек привились против гриппа в Минске

В Минске ведется массовая вакцинация против гриппа. С конца сентября привились более 100 тысяч человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На выбор российский, французский и нидерландский препараты. В первую очередь иммунизацию рекомендуют пройти людям из группы риска. Это пациенты с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем и те, кто в силу профессии общается с большим количеством людей. Подготовка к вакцинации не требуется. При этом важно, чтобы у пациента было хорошее самочувствие. Сама процедура занимает всего несколько минут.

Григорий Гетюк, заместитель главного врача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

В настоящее время самый благоприятный период для вакцинации против гриппа. Так как заболеваемость пока на многолетних уровнях, поэтому всем гражданам необходимо позаботиться о здоровье и вакцинироваться от гриппа.

Все желающие могут бесплатно привиться в поликлинике по месту регистрации. Направление выдают в доврачебных кабинетах либо на амбулаторном приеме. Организованы также выездные бригады для вакцинации в организациях и на предприятиях.