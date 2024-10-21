В Минске пройдут Дни культуры Шэньчжэня в 2025 году

Дни культуры китайского города Шэньчжэнь пройдут в Минске весной 2025 года. Гости из КНР привезут в белорусскую столицу ярмарку товаров и услуг, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Об этом заявили в Мингорисполкоме на встрече первого заместителя мэра Надежды Лазаревич с руководством политического консультативного совета города Шэньчжэнь. Среди взаимовыгодных тем – инновационные технологии и оборудование для белорусской промышленности. Так, Минский городской технопарк заинтересован в опыте китайских коллег. Кроме того, существует большой интерес к обмену студентами между двумя городами. Отметим, Минск и Шэньчжэнь уже 10 лет являются городами-побратимами.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Очень много оборудования, которое поставляется сейчас на наши производственные обновленные цеха. Эта продукция, в том числе и станки КНР, поэтому нам крайне важно усилить взаимодействие, еще раз изучить, что производится в данном регионе. В мае следующего года провести Дни культуры нашего побратима. Поэтому, я надеюсь, что наша инициатива будет поддержана и мы с вами еще больше узнаем про культуру данного региона.

Визит делегации из Шэньчжэня продолжается. Гости из Китая планируют встретиться с руководством Московского района столицы, а также посетить промышленные предприятия Минска.