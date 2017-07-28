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В Минске началась реконструкция дороги на улице Веры Хоружей на участке от Кропоткина до Червякова

28 июля 2017 20:02
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Новости Беларуси. Дела строительные. Началась реконструкция дороги на улице Веры Хоружей на участке от Кропоткина до Червякова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске началась реконструкция дороги на улице Веры Хоружей на участке от Кропоткина до Червякова-1

Уже заменили плитку на остановке «улица Кропоткина». На всём участке понизят бордюры, положат новый асфальт. Рабочих здесь не много – 5 человек и две машины. Тем не менее, справится обещают уже к 8 августа. Дорогу не перекрыли, но проехать водителям по ней не так просто.

# общество # Фотофакт # Социальная инфраструктура

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