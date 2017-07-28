В Минске началась реконструкция дороги на улице Веры Хоружей на участке от Кропоткина до Червякова

Уже заменили плитку на остановке «улица Кропоткина». На всём участке понизят бордюры, положат новый асфальт. Рабочих здесь не много – 5 человек и две машины. Тем не менее, справится обещают уже к 8 августа. Дорогу не перекрыли, но проехать водителям по ней не так просто.