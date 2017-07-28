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Студенты из Шанхая провели две недели в летней школе БГТУ

28 июля 2017 19:58
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Новости Беларуси. Студенческий обмен. Молодежь из Китая – в Минске. Студенты-полиграфисты из Шанхая провели две недели в летней школе Белорусского государственного технологического университета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Гости из Поднебесной не только посетили лекции и практические занятия, но и восхитились красотами белорусской столицы.

Студенты из Шанхая провели две недели в летней школе БГТУ-1

Андрей Сакович, проректор по учебной работе Белорусского государственного технологического университета:
Так как они полиграфисты, с большим интересом обзнакомились с Национальной библиотекой, с фондами, которые есть в библиотеке, и проявили большой интерес к полиграфической промышленности.  

Чен Ксинлей, студент Шанхайского колледжа полиграфии и печати (КНР):
У вас прекрасная погода. Очень дружелюбные люди. Ваши преподаватели много рассказывали о вашей культуре, а студенты помогали в повседневной жизни.

Студенты из Шанхая провели две недели в летней школе БГТУ-4

Китайские студенты приехали в Минск с ответным визитом. В начале июля молодежь БГТУ провела две неделе в Шанхае.

# общество # Беларусь-Китай # Фотофакт # Андрей Сакович # Чен Ксинлей

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