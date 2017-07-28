Студенты из Шанхая провели две недели в летней школе БГТУ
Новости Беларуси. Студенческий обмен. Молодежь из Китая – в Минске. Студенты-полиграфисты из Шанхая провели две недели в летней школе Белорусского государственного технологического университета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Гости из Поднебесной не только посетили лекции и практические занятия, но и восхитились красотами белорусской столицы.
Андрей Сакович, проректор по учебной работе Белорусского государственного технологического университета:
Так как они полиграфисты, с большим интересом обзнакомились с Национальной библиотекой, с фондами, которые есть в библиотеке, и проявили большой интерес к полиграфической промышленности.
Чен Ксинлей, студент Шанхайского колледжа полиграфии и печати (КНР):
У вас прекрасная погода. Очень дружелюбные люди. Ваши преподаватели много рассказывали о вашей культуре, а студенты помогали в повседневной жизни.
Китайские студенты приехали в Минск с ответным визитом. В начале июля молодежь БГТУ провела две неделе в Шанхае.