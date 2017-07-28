Студенты из Шанхая провели две недели в летней школе БГТУ

Новости Беларуси. Студенческий обмен. Молодежь из Китая – в Минске. Студенты-полиграфисты из Шанхая провели две недели в летней школе Белорусского государственного технологического университета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Гости из Поднебесной не только посетили лекции и практические занятия, но и восхитились красотами белорусской столицы.