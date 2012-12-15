Зима на самом севере Беларуси: автолавка и врачи по расписанию, отсутствие мобильной связи и температурные рекорды

Зима нешуточная накрыла Беларусь. Все мы это видим и ощущаем. Главное, чтобы до Нового года снег не расстаял. Но сегодня, такое ощущение, что Беларусь сдвинулась на север.

Иван Новиков, пенсионер:

В этом году еще настоящей зимы пока не было. Это вот снега только начались.

Пенсионер Иван Новиков – один из старожилов белорусского северного полюса. В Гаврилино прожил всю жизнь. Потому в настоящих трескучих морозах толк знает.

Иван Новиков, пенсионер:

По-моему, в 1962 году, в марте были выборы, так людей возили на гусеничном тракторе. Проехать нельзя было.

Гостям в доме явно рады. За откровенной беседой пенсионеры признаются: северных климат отражается и на добрососедских отношениях – они холодноваты. Да и живет в деревне всего 13 человек. Из посетителей в основном – дети. Нечасто заезжают сюда и с «большой земли».

Бронислава Новикова, пенсионерка:

Они приезжают каждые выходные к нам. Не одни, так другие.

Вот только в родной деревне никто из шестерых детей Ивана и Брониславы оставаться не захотел. Предлагали родителям переехать, да те не согласились. Для них север – родина.

Иван Новиков, пенсионер:

Я не люблю город. Шум там.

В будни, уже как родные, сюда приезжают медики Игналинского фельдшерско-акушерского пункта. По расписанию – дважды в месяц. По необходимости – и несколько раз в неделю.

Михаил Воробьев, водитель машины медицинской помощи:

Летом, конечно, мы добираемся где-то за 20 минут, а сейчас, наверное, минут 40 едем.

Бывает всякое в пути: и застреваем, и выезжаем. Мы всепогодные водители.

Доехать – еще полбеды – дорогу чистят регулярно. А вот к дому подобраться бывает куда сложнее.

Елена Петрович, заведующая Игналинским фельдшерско-акушерским пунктом Верхнедвинского района:

Сегодня еще более-менее, дороги чищенные. Бывает и хуже. Из деревни люди на санях нас встречают.

Такое радушие согревает в любые морозы, потому в Гаврилино, несмотря на все преграды, врачи ездят с удовольствием.

Мария Лабецкая, пенсионерка:

Часто приезжают, навещают. И позвоним, когда надо, беспокоим их всегда.

Как и полагается на Крайнем Севере, абонент здесь практически всегда недоступен, потому привычные в городе мобильники здесь популярностью не пользуются. Созваниваются по домашнему телефону. А новости узнают, когда приходят к автолавке.

Навещает самую северную деревню автолавка дважды в неделю. Даже в самые трескучие морозы стараются не задерживаться. Северяне за свой магазинчик на колесах волнуются как за родной.

Алла Козикова, продавец автолавки:

Вот если кто-то ближе к городу, это так не чувствуется. Но когда вот отдаленные, когда мы приезжаем и где-то вдруг задержались, для них праздник. Они сами встречаются здесь, соседи хоть могут обсудить что-то.

За беседой и торговля веселее. Прикупить в автолавке можно абсолютно все. Чего нет сегодня - под заказ привезут в следующий раз. Сервис на высшем уровне.

Валентин Шляхто, пенсионер:

От водки до конфет. Все можно, все привозят.

Алла Козикова, продавец автолавки:

Сколько я работаю, конечно, я уже изучила, кому что предложить, кому фрукты предложить, кому сигареты, и какие.

По всей деревне выручка ничего такая.

Выручка могла бы быть и больше, но в основном питаются жители Севера с собственного подворья.

Правда, северные условия и тут диктуют свои правила: двойная подстилка соломы до горячие обеды. Когда ударят морозы, придется принять меры посерьезнее.

Вера Кухаренко, пенсионерка:

Такія ж зімы бываюць у нас, што сапраўды маразы пад 30 градусаў, за 30 градусаў. Тады ўцяпляем хлеў. І вокны завешваем, і дзверы. Другі раз і цэглу гарачую прыносім.

Но эти трудности жительницу Севера не пугают. Неудобства небольшие, зато красота кругом, потому зиму она ждет поморознее.

Вера Кухаренко, пенсионерка:

Нават не ўяўляем зімы без марозаў.

Унучок прыязжае, ходзіць на гару катацца на санках, на лыжах.

Особенно любят в семье Кухаренко морозным вечером растопить печь. Она – настоящий семейный очаг. К ее возведению приложил руку каждый.

Вера Кухаренко, пенсионерка:

Мы любім збірацца тут, глядзім тэлевізар, грэемся. А як вытапіцца печка, тады можна стаць, прытуліцца да яе, цёпла, добра.

Как-то в студеный мороз лет 30 назад Валентин Фадеевич решил скоротать время за резьбой. Тогда и появилась на свет «Мадонна». Затем коллекция вечных авторитетов стала расти: «Наполеон», «Пушкин», «Дзержинский». В среднем на создание одной работы у пенсионера уходит полгода. Как утверждает мастер, такие выдержка и усердие под силу только истинному северянину.

Валентин Шляхто, пенсионер:

Сижу и ковыряюсь всю зиму. Внук тоже пробовал. Рисовать может, а вырезать нет терпения.

За тем, чтобы у Валентина Шляхто хватило времени на очередной шедевр, пристально следят на метеостанции. Здесь ежедневно вот уже 120 лет фиксируют температурные рекорды серверных районов Беларуси. Причем отметки зимой не всегда в минусе. Бывали и аномалии.

Галина Шульга, начальник метеостанции «Верхнедвинское»:

10 января 2007 года максимальная температура воздуха была плюс 10 градусов.

В последние зимы уже, допустим, есть уже более продолжительные периоды, холодные, не так, что два дня мороз, а потом уже отпускает. Бывает и по полмесяца держатся довольно низкие температуры.

Привычно суровой обещает быть и зима этого года. На севере Беларуси с начала декабря выпала месячная норма осадков – 28 см. Не отстают и температурные показатели. Минус шесть – это на два градуса ниже нормы. То есть зима здесь – уже полноправная хозяйка.