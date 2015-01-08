В Свято-Духовом кафедральном соборе на благотворительную акцию «Рождественская елка – наши дети» собрались ребята из разных областей Беларуси, России и Украины

Новости Беларуси. Чудеса случаются, а мечты сбываются… В Минском Свято-Духовом кафедральном соборе на праздничную елку собрались сотни мальчиков и девочек из Беларуси, России и Украины. С Рождеством их поздравлял Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх Вся Беларуси Павел. Ребята в ответ подготовили музыкальные поздравления.

На рождественскую елку Паша приехал, что называется, не с пустыми руками. Уже 4 года в руках у юного музыканта оживает белорусский народный инструмент жалейка. Паша не скрывает, что волнуется: 8 января он будет выступать в Свято-Духовом кафедральном соборе, где на благотворительную акцию «Рождественская елка – наши дети» собрались несколько сотен ребят из разных областей Беларуси, России и Украины.

Музыкальное поздравление для владыки Павла и всех ребят привезли юные артистки из России. Маша в Минске впервые. Говорит, что эту поездку ждала с большим нетерпением. На елку в столицу Беларуси она отправилась за хорошие отметки в дневнике и участие в творческих конкурах.

Мария Козлова, (Россия):

Я жду чего-нибудь хорошего, думаю, что подарят хорошие подарки, хочу хорошо выступить, одним словом, всего хорошего.

Организаторы до самого конца не знали, приедут ли в этом году дети из Украины. До Минска из Корюковки Черниговкой области они добирались более 10 часов. Долго стояли на границе, но несмотря ни на какие трудности у девочек праздничное настроение. Специально для выступления в Минске они разучили песню на белорусском языке.

Благотворительная акция «Рождественская елка» проходит уже в 21 раз. За это время ее участниками стали более 40 тысяч детей. В этом году в Минск приехали около двух тысяч мальчиков и девочек из районов, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы. С Рождеством Христовым каждого юного участника лично поздравила владыка Павел и вручил сладкие гостинцы.

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Минск становится убежденным городом, который говорит о мире и призывает людей к миру. Сам свидетельствует всему миру свою позицию — жить в мире, согласии и благополучии.

На этом праздник для сотен мальчиков и девочек не закончился. После посещения собора они отправились в цирк, где их ждали новые сюрпризы и музыкальные поздравления от белорусских артистов. А 9 января многие из ребят отправятся на экскурсию по Минску, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.