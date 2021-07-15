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«Это будет хитом». Появилась четвёртая серия сливов переписки польского правительства – речь о белорусских спортсменах

15 июля 2021 07:41
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Новости Беларуси. В Сети появилась четвертая серия сливов переписки польского правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз речь идет о том, чтобы белорусским спортсменам, которые не согласны выступать под национальным флагом, предложить выступить за Польшу на Олимпийских играх – 2021.

Причем это не мифическое размышление на тему, а реальная идея Матеуша Моравецкого. «Это был бы хит», – говорит польский премьер. Идею развивает заместитель директора информационного центра польского правительства Мариуш Хлопик.

«Это будет хитом». Появилась четвёртая серия сливов переписки польского правительства – речь о белорусских спортсменах-1

Мы точно в состоянии взять тех, кто на контракте и без политики, так как они могут отказаться. Но если с премьером Моравецким обеспечим доступ к спортивным центрам и спортсмены из Беларуси смогут там готовиться к Олимпиаде в Токио, это будет хитом. Вопрос, есть ли в этом потребность и смогут ли они выехать из Беларуси, а потом поехать на Олимпиаду.

На прошлой Олимпиаде так было с Тайванем, когда они выступали под Олимпийским флагом, потому что их гнобили китайцы.

Екатерина Забенько, СТВ:
Вот такой план был у польского правительства. Ждем новую порцию сливов.

О чем шла речь в третьей части сливов из канцелярии польского премьера? Подробнее здесь.

# Международная политика # общество # Матеуш Моравецкий # Мариуш Хлопик # Фотофакт

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