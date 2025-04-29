Лукашенко направился с рабочим визитом в Волгоград

Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Россию. Александр Лукашенко вместе с Владимиром Путиным примет участие в международном форуме Союзного государства «Великое наследие – общее будущее», который проходит в Волгограде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К месту назначения белорусский борт номер один взял курс утром 29 апреля из Национального аэропорта Минск. В программе рабочего визита главы государства не только участие в форуме. Александр Лукашенко также возложит цветы в историко-мемориальном комплексе «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Ожидается, что президенты Беларуси и России проведут отдельную встречу, в ходе которой обсудят актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, ситуацию в регионе и международную повестку.