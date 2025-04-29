Прямой эфир

Лукашенко направился с рабочим визитом в Волгоград

29 апреля 2025 07:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Россию. Александр Лукашенко вместе с Владимиром Путиным примет участие в международном форуме Союзного государства «Великое наследие – общее будущее», который проходит в Волгограде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко направился с рабочим визитом в Волгоград-2

К месту назначения белорусский борт номер один взял курс утром 29 апреля из Национального аэропорта Минск. В программе рабочего визита главы государства не только участие в форуме. Александр Лукашенко также возложит цветы в историко-мемориальном комплексе «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Ожидается, что президенты Беларуси и России проведут отдельную встречу, в ходе которой обсудят актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, ситуацию в регионе и международную повестку.

# Александр Лукашенко # Владимир Путин # Беларусь-Россия # Великая Отечественная война

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко и Путин посетят Мамаев курган в Волгограде и выступят на форуме Союзного государства
28 апреля 2025 16:37

Лукашенко и Путин посетят Мамаев курган в Волгограде и выступят на форуме Союзного государства

Искандер Хисамов: команда Трампа хочет перестроить весь земной шар
27 апреля 2025 19:48

Искандер Хисамов: команда Трампа хочет перестроить весь земной шар

Лазоркина: США не выйдут из процесса по Украине
27 апреля 2025 19:40

Лазоркина: США не выйдут из процесса по Украине