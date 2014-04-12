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В Гомеле на суббонике 12 апреля привели в образцовое состояние пляж

12 апреля 2014 18:02
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Новости Беларуси. Гомельчане во время субботника 12 апреля отправились на пляж. Ведь купальный сезон начнется совсем скоро!

Александр Добриян, корреспондент СТВ:
Субботник на пляже. В ожидании тёплого лета гомельчане вышли на самый большой городской пляж страны. Правда, пока не с шезлонгами и надувными матрасами, а с кисточками и граблями.

Тысяча метров жёлтого песка и спокойных вод Сожа - излюбленное место отдыха горожан. Ранняя весна и почти полное отсутствие паводка позволили в 2014 году навести порядок на пляже раньше обычного.

Александр Цалко:
Работаем для себя, работаем для людей, для детишек наших. Мы сегодня покрасили лавочки, покрасили раздевалки. Наводим порядок по благоустройству.        

На субботнике пляж привели в образцовое состояние. К отдыху всё готово!

Если повезёт с погодой, то  купальный сезон гомельчане откроют уже в середине мая. Кстати, летом здесь отдыхают до 12 тысяч человек в день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Субботники в Беларуси

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