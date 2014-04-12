Субботник 12 апреля в Бресте. Деньги, заработанные брестчанами, потратят на приведение в порядок мемориальных памятников и комплексов

Новости Беларуси. В Бресте занимались уборкой одного из главных мемориальный комплексов Беларуси — речь, конечно, о Брестской крепости.
Юлия Бешанова корреспондент СТВ:
В Бресте 95-й субботник тоже решили отметить «ударным» наведением порядка. Еще накануне определили внушительный фронт работ: массовыми площадками обозначили Брестскую крепость и новую школу, к слову, одну из самых больших в Беларуси, которая должна распахнуть свои двери в следующем учебном году.
Старожилы города утверждают: наводить порядок вместе, невзирая на должности и звания, для бресчан — хорошая традиция.
Для Николая Демьянюка это уже 59 субботник в жизни. Говорит, участие в трудовых акциях принимал «за честь». Кстати, результаты его трудов радуют горожан и по сей день — аллея тополей, в посадке которой Николай Антонович принимал участие в свой самый первый субботник — существует до сих пор.
Николай Демьянюк, ветеран труда:
Несмотря на свои 82 года, я с удовольствием принял сегодня участие в таком мероприятии.
Деньги, которые 12 апреля заработали брестчане планируется потратить на приведение в порядок мемориальных памятников и комплексов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.