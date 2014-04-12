Прямой эфир

Субботник 12 апреля в Бресте. Деньги, заработанные брестчанами, потратят на приведение в порядок мемориальных памятников и комплексов

12 апреля 2014 17:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Бресте занимались уборкой одного из главных мемориальный комплексов Беларуси — речь, конечно, о Брестской крепости.

Юлия Бешанова корреспондент СТВ:
В Бресте 95-й субботник тоже решили отметить «ударным» наведением порядка. Еще накануне определили внушительный фронт работ: массовыми площадками обозначили Брестскую крепость и новую школу, к слову, одну из самых больших в Беларуси, которая должна распахнуть свои двери в следующем учебном году.

Старожилы города утверждают: наводить порядок вместе, невзирая на должности и звания, для бресчан — хорошая традиция.

Для Николая Демьянюка это уже 59 субботник в жизни. Говорит, участие в трудовых акциях принимал «за честь». Кстати, результаты его трудов радуют горожан и по сей день — аллея тополей, в посадке которой Николай Антонович принимал участие в свой самый первый субботник — существует до сих пор.

Николай Демьянюк, ветеран труда:
Несмотря на свои 82 года, я с удовольствием принял сегодня участие в таком мероприятии.

Деньги, которые 12 апреля заработали брестчане планируется потратить на приведение в порядок мемориальных памятников и комплексов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Субботники в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
12 апреля Президент, чиновники, студенты и ... Дарья Домрачева трудились на строительстве нового роддома
12 апреля 2014 15:26

12 апреля Президент, чиновники, студенты и ... Дарья Домрачева трудились на строительстве нового роддома

ДТП с участием детей: кто виноват и что с этим делать?
12 апреля 2014 15:06

ДТП с участием детей: кто виноват и что с этим делать?

Пасха. Как украсить пасхальное яйцо?
12 апреля 2014 11:20

Пасха. Как украсить пасхальное яйцо?