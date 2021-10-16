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«Важно расширить участие бизнеса в формировании доходов бюджета». Владимир Наумович об изменениях в Налоговом кодексе

16 октября 2021 08:36
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Новости Беларуси. Результат работы белорусской экономики за восемь месяцев 2021 года, несмотря на санкционное давление извне, ощутимо выше прогнозных показателей. ВВП страны вырос на 3 %, а положительное торговое сальдо достигло двух миллиардов долларов и побило рекорд 2013 года. О том, как удается добиться таких показателей, узнали у гостя программы «Большой город» на СТВ Владимира Наумовича, председатель комитета экономики Мингорисполкома.

Юлия Алексеюк, ведущая:
Бизнес-сообщество активно обсуждает возможные изменения в Налоговый кодекс. Какие изменения могут произойти? Когда это будет?

«Важно расширить участие бизнеса в формировании доходов бюджета». Владимир Наумович об изменениях в Налоговом кодексе-1

Владимир Наумович, председатель комитета экономики Мингорисполкома:
Как мне кажется, сегодня очень важно расширить участие бизнеса в формировании доходов бюджета. Для этого нужна четкая градация категорий малого и среднего бизнеса, для каждой категории простой и понятный налоговый режим, при котором сумма налоговых изъятий будет соразмерна получаемым доходам. Проектом предусмотрен новый особый режим налогообложения – это налог на профессиональный доход. Также изменится порядок налога при упрощенной системе налогообложения, ряд изменений затронет индивидуальных предпринимателей и даже обычных граждан. На официальном сайте Министерства финансов опубликован его проект, у всех заинтересованных есть возможность ознакомиться с предлагаемыми изменениями.

Производимая продукция реализовывается и находит своего потребителя». За счет чего уменьшаются складские запасы Минска – подробнее здесь.

# Налоги # общество # Владимир Наумович # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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