«Важно расширить участие бизнеса в формировании доходов бюджета». Владимир Наумович об изменениях в Налоговом кодексе

Новости Беларуси. Результат работы белорусской экономики за восемь месяцев 2021 года, несмотря на санкционное давление извне, ощутимо выше прогнозных показателей. ВВП страны вырос на 3 %, а положительное торговое сальдо достигло двух миллиардов долларов и побило рекорд 2013 года. О том, как удается добиться таких показателей, узнали у гостя программы «Большой город» на СТВ Владимира Наумовича, председатель комитета экономики Мингорисполкома.

Юлия Алексеюк, ведущая:

Бизнес-сообщество активно обсуждает возможные изменения в Налоговый кодекс. Какие изменения могут произойти? Когда это будет?