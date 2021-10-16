«Важно расширить участие бизнеса в формировании доходов бюджета». Владимир Наумович об изменениях в Налоговом кодексе

Новости Беларуси. Результат работы белорусской экономики за восемь месяцев 2021 года, несмотря на санкционное давление извне, ощутимо выше прогнозных показателей. ВВП страны вырос на 3 %, а положительное торговое сальдо достигло двух миллиардов долларов и побило рекорд 2013 года. О том, как удается добиться таких показателей, узнали у гостя программы «Большой город» на СТВ Владимира Наумовича, председатель комитета экономики Мингорисполкома.
Юлия Алексеюк, ведущая:
Бизнес-сообщество активно обсуждает возможные изменения в Налоговый кодекс. Какие изменения могут произойти? Когда это будет?
Владимир Наумович, председатель комитета экономики Мингорисполкома:
Как мне кажется, сегодня очень важно расширить участие бизнеса в формировании доходов бюджета. Для этого нужна четкая градация категорий малого и среднего бизнеса, для каждой категории простой и понятный налоговый режим, при котором сумма налоговых изъятий будет соразмерна получаемым доходам. Проектом предусмотрен новый особый режим налогообложения – это налог на профессиональный доход. Также изменится порядок налога при упрощенной системе налогообложения, ряд изменений затронет индивидуальных предпринимателей и даже обычных граждан. На официальном сайте Министерства финансов опубликован его проект, у всех заинтересованных есть возможность ознакомиться с предлагаемыми изменениями.
Производимая продукция реализовывается и находит своего потребителя». За счет чего уменьшаются складские запасы Минска – подробнее здесь.