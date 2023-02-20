90% белорусов каждый день пользуются интернетом – соцопрос

Новости Беларуси. Около 90 % белорусов каждый день пользуются интернетом. К такому выводу пришли в Институте социологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там провели масштабное исследование, и его результаты показали, что постоянно пользуются интернетом 88,4 % населения и лишь раз в неделю менее 2 %. Наибольшей популярностью (по результатам соцопроса) пользуются интернет-порталы и сайты. Кроме того, данные социсследования показали, что белорусы стали больше доверять государственным СМИ.