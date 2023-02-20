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90% белорусов каждый день пользуются интернетом – соцопрос

20 февраля 2023 10:35
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Новости Беларуси. Около 90 % белорусов каждый день пользуются интернетом. К такому выводу пришли в Институте социологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

90% белорусов каждый день пользуются интернетом – соцопрос-1

Там провели масштабное исследование, и его результаты показали, что постоянно пользуются интернетом 88,4 % населения и лишь раз в неделю менее 2 %. Наибольшей популярностью (по результатам соцопроса) пользуются интернет-порталы и сайты. Кроме того, данные социсследования показали, что белорусы стали больше доверять государственным СМИ.

90% белорусов каждый день пользуются интернетом – соцопрос-4

90% белорусов каждый день пользуются интернетом – соцопрос-6

В основные источники получения информации выбились телевидение, интернет-ресурсы, соцсети. Им отдают предпочтение люди с большим жизненным опытом, работники предприятий и организаций, студенты и школьники. А вот позиции коммерческих СМИ утратили популярность – их доля влияния – около 6,5 %.

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# Интернет # общество # Фотофакт

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