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В студотрядах летом будут трудиться более 70 тысяч человек

04 мая 2016 13:43
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Новости Беларуси. Праздник студотрядовского движения. На площади Государственного флага сегодня дан старт  летнему трудовому семестру.

Планируется, что работу в этом году получат более 70 тысяч человек.  Они будут трудиться в строительных, педагогических и сельскохозяйственных отрядах.  По традиции часть студентов поедет работать на Белорусскую АЭС.

Также каждому студотряду присвоят имя Героя Советского Союза. Это своего рода дань ветеранам в преддверии праздника Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Клишевич, второй секретарь Центрального комитета БРСМ:
В Год культуры планируем создать археологический отряд, который будет работать в Гомельской области. Также есть такая инициатива создать и отряд спасателей, который будет работать по противодействию пожароопасных ситуаций в наших лесах.

# общество # Трудоустройство

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