В студотрядах летом будут трудиться более 70 тысяч человек

Новости Беларуси. Праздник студотрядовского движения. На площади Государственного флага сегодня дан старт летнему трудовому семестру.

Планируется, что работу в этом году получат более 70 тысяч человек. Они будут трудиться в строительных, педагогических и сельскохозяйственных отрядах. По традиции часть студентов поедет работать на Белорусскую АЭС.

Также каждому студотряду присвоят имя Героя Советского Союза. Это своего рода дань ветеранам в преддверии праздника Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Клишевич, второй секретарь Центрального комитета БРСМ:

В Год культуры планируем создать археологический отряд, который будет работать в Гомельской области. Также есть такая инициатива создать и отряд спасателей, который будет работать по противодействию пожароопасных ситуаций в наших лесах.