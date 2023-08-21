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В студенты без экзаменов. На базе Академии управления стартовала уникальная образовательная программа

21 августа 2023 12:45
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Новости Беларуси. Уникальная образовательная программа стартовала на базе Академии управления при Президенте Беларуси. Она позволит старшеклассникам получить знания, необходимые для работы в госструктурах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В студенты без экзаменов. На базе Академии управления стартовала уникальная образовательная программа-1

В школе управления ребята будут изучать основы политологии, экономики, социологии и других необходимых дисциплин. Курс рассчитан на год и доступен в дистанционном, очном и заочном форматах. В списках учеников 30 человек из всех регионов страны. Перед зачислением все они прошли серьезный отбор. Успешно завершив обучение, ребята смогут стать студентами ведущего вуза страны без вступительных испытаний.

В студенты без экзаменов. На базе Академии управления стартовала уникальная образовательная программа-4

Илья Березов, ученик гимназии № 1 города Мосты:
Я решил поступать в школу управления, потому что мне нравится политика, мне нравится государственное управление. Всегда интересовался, как функционируют основные государственные институты и как эффективно управлять.

В студенты без экзаменов. На базе Академии управления стартовала уникальная образовательная программа-7

Мария Андреева, учащаяся лицея № 1 города Барановичи:
Я решила попробовать в этом себя, потому что в будущем хотела поступать в Академию управления при Президенте. И считаю, что это очень хорошее начало для поступления.

В студенты без экзаменов. На базе Академии управления стартовала уникальная образовательная программа-10

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Мы готовим себе смену, ее насыщая теми базовыми знаниями, компетенциями, здоровым патриотизмом, идеологическими какими-то вещами для того, чтобы они уже пришли к нам не просто мотивированными, чтобы они уже четко понимали, что они выбрали Академию управления.

В студенты без экзаменов. На базе Академии управления стартовала уникальная образовательная программа-13

Академия управления при Президенте Беларуси готовит первоклассные кадры уже более 30 лет. Из ее дверей вышло свыше 85 тысяч специалистов. В этом году студентами стали 110 человек.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Максим Рыженков # Фотофакт

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