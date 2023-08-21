В студенты без экзаменов. На базе Академии управления стартовала уникальная образовательная программа

Новости Беларуси. Уникальная образовательная программа стартовала на базе Академии управления при Президенте Беларуси. Она позволит старшеклассникам получить знания, необходимые для работы в госструктурах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В школе управления ребята будут изучать основы политологии, экономики, социологии и других необходимых дисциплин. Курс рассчитан на год и доступен в дистанционном, очном и заочном форматах. В списках учеников 30 человек из всех регионов страны. Перед зачислением все они прошли серьезный отбор. Успешно завершив обучение, ребята смогут стать студентами ведущего вуза страны без вступительных испытаний.

Илья Березов, ученик гимназии № 1 города Мосты:

Я решил поступать в школу управления, потому что мне нравится политика, мне нравится государственное управление. Всегда интересовался, как функционируют основные государственные институты и как эффективно управлять.

Мария Андреева, учащаяся лицея № 1 города Барановичи:

Я решила попробовать в этом себя, потому что в будущем хотела поступать в Академию управления при Президенте. И считаю, что это очень хорошее начало для поступления.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Мы готовим себе смену, ее насыщая теми базовыми знаниями, компетенциями, здоровым патриотизмом, идеологическими какими-то вещами для того, чтобы они уже пришли к нам не просто мотивированными, чтобы они уже четко понимали, что они выбрали Академию управления.