В Минске проходит суд над Артёмом Лебедько

Согласно материалам, подсудимый с использованием расчетного счета одного из банков через мобильный телефон перевел деньги трем организациям, признанным экстремистскими. Кроме того, платежи осуществлялись посредством встроенной платежной системы в Facebook. На вопрос «признает ли подсудимый вину?» обвиняемый ответил, что ему не ясна суть предъявленных обвинений. Вместе с тем не отказался от дачи показаний в форме ответов на вопросы государственного обвинителя.