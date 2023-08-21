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В Минске проходит суд над Артёмом Лебедько

21 августа 2023 10:49
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Новости Беларуси. Минский городской суд начал разбирательство по делу о финансировании экстремистской деятельности. Обвиняемым по делу проходит Артем Лебедько, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске проходит суд над Артёмом Лебедько-1

Согласно материалам, подсудимый с использованием расчетного счета одного из банков через мобильный телефон перевел деньги трем организациям, признанным экстремистскими. Кроме того, платежи осуществлялись посредством встроенной платежной системы в Facebook. На вопрос «признает ли подсудимый вину?» обвиняемый ответил, что ему не ясна суть предъявленных обвинений. Вместе с тем не отказался от дачи показаний в форме ответов на вопросы государственного обвинителя.

# Судебная система Беларуси # общество # Фотофакт

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