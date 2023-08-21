Комитет госконтроля проведёт горячую линию по вопросам подготовки детей к школе

Новости Беларуси. За высокими результатами учебы белорусской молодежи стоит последовательная государственная политика в сфере образования. Однако есть и недоработки, на которые обратил внимание глава государства на совещании о готовности отрасли к новому учебному году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщить о проблемах могут и сами белорусы. Комитет госконтроля открывает горячую линию по вопросам подготовки детей к школе. Она будет работать с 22 по 24 августа. Граждане могут сообщить об отсутствии необходимых товаров, доступности цен и качестве продукции. Работать горячая линия будет по короткому номеру 191. Звонки будут принимать с 9 утра до 6 вечера с перерывом с 13 до 14 часов. Ранее КГК принимал жалобы на качество учебников.