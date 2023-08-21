Очередь на въезд в Литву и Польшу достигла 420 машин

Желающие пересечь границу Беларуси продолжают ощущать на себе последствия решений европейских чиновников. Очередь на въезд в Литву и Польшу составляет 420 автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне скопление легковушек на въезд в ЕС отмечалось перед всеми пунктами пропуска и достигло 735 машин. С пятницы больше всего транспорта ожидает оформления перед польским пунктом пропуска «Тересполь», его сотрудники за два дня оформили 33 % авто. На литовском направлении меньше всего машин пропустили на свою территорию контрольные службы «Мядининкая» – всего 43 % от нормы. 18 августа два пункта пропуска на белорусско-литовской границе прекратили работу. Такое решение было принято литовским правительством.