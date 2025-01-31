Как усовершенствовалась избирательная система в Беларуси? Вспомнили 90-е и первые выборы Президента

Законодательство Беларуси – это в том числе история нашей страны. Сегодня, в отличие от непростых 90-х, верховенство закона неоспоримо: общественная, международная, электоральная сферы – все регулируется нормами и правилами. Со временем они обновляются, учитывая перемены и специфику века, запросы людей.

26 января, выбрав главу государства, Беларусь завершила длинный цикл законодательных преобразований, в том числе в Избирательном кодексе. Хотя в 1994 году – в первую электоральную кампанию в своей суверенной истории – мы входили с единственным национальным законом о выборах Президента. Выборы депутатского корпуса вовсе опирались на нормативные акты БССР 1989 года.

Вадим Ипатов, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси: В последующем предполагалось разработать законодательство, которое урегулировало бы всю эту сферу, но пришли к выводу, что правильным будет, используя апробированный опыт того законодательства, которое существовало, а также наработки правоприменительные практики, осуществить работу над кодифицированным актом. В 2000-м им стал Избирательный кодекс как совокупность лучших юридических практик. Впрочем, подводные камни в формировании документа были: в частности не всегда имелось осознание, что не любой международный опыт применим в нашем национальном законе.

Анатолий Бояшов, аналитик Белорусского института стратегических исследований: Если мы посмотрим на опыт досрочного голосования, в каких-то странах более 45 дней отводится, и оно проводится по почте, в каких-то 3-7 дней, оно проводится при личном участии граждан. На примере досрочного голосования понятно, что мы в первую очередь ориентируемся на то, как это удобно для граждан и не стремимся заимствовать опыт просто с оглядкой на то, что где-то это применяется.

Любой нормативный акт – это не застывшая субстанция. Развивается правовое поле вместе с тем, как меняется мир. Простой пример: в двухтысячных о цифровизации электорального процесса речи даже не шло, сегодня тему поднимают все чаще. И уже внедряют. Впрочем, также вдумчиво: наши избирательные кампании идут в ногу со временем, но с акцентом на том, что привычно людям.

Анатолий Бояшов:

Цифровизация избирательного процесса у нас идет с акцентом на удобстве для граждан и организаторов выборов. Имеется в виду, что у нас функционирует сейчас цифровой регистр населения, который позволяет быстро обмениваться информацией по иерархии избирательной комиссии: начиная от участковой, заканчивая ЦИК. Если посмотреть на частный пример цифровизации электорального процесса: дистанционное электронное голосование, мы пока к этому не пришли. Но все проходит проверку временем. Мы видим. Что страны, которые внедряют дистанционное электронное голосование, преимущественно это внедряется как дополнительный метод голосования.