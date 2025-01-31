В Барановичском районе открыли крупный МТК замкнутого цикла

Брестская область – лидер по темпам роста производства молока. В 2025 году в регионе планируют довести объемы до 2,4 миллиона тонн. Эту задачу позволяют решать современные МТК, которых становится все больше, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Барановичском районе открыли крупный комплекс замкнутого цикла. Он рассчитан на 3 400 голов, из которых 1 200– дойное стадо. Выход на полную мощность позволит увеличить производство продукции на 40 %, сделать это рассчитывают до конца года.

Артем Довстик, ведущий инженер молочно-товарного комплекса «Могиляны» предприятия «Птицефабрика «Дружба»:

На комплексе установлена единственная в районе доильная установка карусель, которая одновременно может доить 40 голов. Также автоматизированная система навозоудаления, автоматические поилки и чесалки. Это создает хороший микроклимат нашим животным, что позволяет добиваться высоких показателей.

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:

Все утверждено, мы идем строго по плану, выполняем поручение Президента нашей страны. Закрыли в рамках указа 10 ферм. Сегодня мы открыли последнюю ферму, которая была сдана и подписана 31 декабря. Идет большая модернизация птицефабрики «Дружба».

Десять новых птичников – это один из этапов масштабного инвестиционного проекта. Новые площади позволили создать дополнительные рабочие места.

Татьяна Сташевская, бригадир бройлерного цеха «Белые луга»:

Счастливы, что открываются площадки, новые рабочие места и те условия, которые нужны человеку, достойно обеспечены.